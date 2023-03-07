Разработчики специального ПО выступили против принудительного лицензирования аналогов

Российские разработчики инженерного программного обеспечения (ПО) выступили против принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений. Компании опасаются, что тогда их потенциальные клиенты не захотят переходить на отечественные продукты.
Доля российского инженерного ПО в России составляет 41-58%, сообщил «Коммерсантъ».
А потенциальные пользователи этого программного обеспечения чаще предпочитают пользоваться пиратскими версиями иностранных решений. Эксперты говорят, что сейчас по ряду сегментов иностранный софт нечем заменить.
Принудительное лицензировани зарубежного ПО обсуждается с 2022 года. Глава Минцифры Максут Шадаев в конце февраля 2023 года заявил, что ведомство до конца марта представит предложения о «регулировании вынужденного использования ПО ушедших из России вендоров из недружественных стран».
Фото на обложке: Unsplash
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