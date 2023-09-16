Прирост зарплат в сфере «образование и наука» в сентябре составил 67%

В сентябре 2023 года в сравнении с прошлогодним сентябрем зарплатные предложения в России выросли в среднем на 39%. Сферы, в которых прирост наиболее ощутим, — «домашний персонал», «образование и наука» и «искусство и развлечения».
Аналитическую работу провели исследователи «Авито Работы» и составили рейтинг топ-10 сегментов, где за год предложения по зарплате выросли больше всего. С данными ознакомился ТАСС.
Вот цифры по первой тройке отраслей:
- домашний персонал — прирост 68% (среднее предложение от 52 до 60 тыс. рублей),
- образование и наука — прирост 67% (среднее предложение от 52 до 60 тыс. рублей),
- искусство и развлечения — прирост 56% (среднее предложение до 52 тыс. рублей).
Остальные отрасли деятельности, попавшие в десятку, приросли существенно меньше — от 19% до 30%. Среди них лидируют маркетинг, производство, сельское хозяйство строительство и строительство с показателями около 30%, причем средние зарплаты тут выше.
К примеру, в маркетинге среднее предложение 54 тыс. рублей, на производствах — около 58 тыс. рублей, в строительстве почти 69 тыс. рублей.
В рейтинге также присутствуют такие сферы, как страхование (прирост по зарплатным предложениям 24%), курьерская доставка (21%), банковская деятельность (20%) и сегмент «туризм и рестораны» (19%).
Фото на обложке: Unsplash
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