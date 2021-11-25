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Приставы начали принудительное взыскание с Twitter 19 млн рублей за запрещенный контент

Новости
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России завела еще шесть дел в отношении американской Twitter Inc о принудительном взыскании штрафов за размещенный на страницах в соцсети запрещенный контент.

Приставы начали принудительное взыскание с Twitter 19 млн рублей за запрещенный контент

Административные наказания на 19 млн рублей утверждены Таганским районным судом Москвы, следует из базы данных ФССП.

Всего приставы ведут десять дел о принудительном взыскании с Twitter Inc штрафов на 34,7 млн рублей с учетом сборов. Материалы находятся в управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Решение по двум штрафам на 5 млн рублей были приняты 17 ноября Таганским районным судом Москвы. Речь идет правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ), следует из материалов на сайте суда. Компания просила отменить штрафы и прекратить производство, но ей отказали.

Приставы также начали принудительное взыскание с мессенджера Telegram 12 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. А вот социальная сеть Facebook уже оплатила штрафы на 21 млн рублей за аналогичные административные правонарушения.

Роскомнадзор с февраля 2021 года составляет протоколы на сервисы, которые не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, в том числе в Москве.

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Фото на обложке: Unsplash

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