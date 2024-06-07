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В Минэке призвали приватизировать активы, с управлением которых не справляется государство

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Министерстве экономическго развития заявили о необходимости приватизировать те активы, с управлением которых не справляется государство. По словам главы ведомства Максима Решетникова, такие меры следует задействовать в том числе в рамках изменений налоговой системы.

В Минэке призвали приватизировать активы, с управлением которых не справляется государство

По словам Решетникова, государство активнее выделяет средства на поддержку сферы ЖКХ, чем на помощь в развитии промышленности и технологий. Министр же считает, что более существенная поддержка государства должна быть у частного сектора.

«Надо переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, может быть, государство останется… но "ненормальные активы" надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень»,— сказал министр, его слова приводит ТАСС.

Ранее в мае Решетников уже затрагивал эту тему. Тогда министр подчеркивал важность увеличения доли частной собственности в отношении государственных активов. Речь шла о тех активах, с управлением которых государство справляется не достаточно эффективно.

В Минфине сообщали, что власти намерены повысить поступления от продажи госимущества в сто раз, то 100 млрд рублей. Для этого планируется избавиться от неконтрольных пакетов по меньшей мере в 30 госкомпаниях.

Фото на обложке: mapo_japan / Shutterstock

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