Российский движок для игр планируют разработать на частные средства

Минцифры планирует найти частные деньги на проект по созданию инструментов для разработки игр. Пока государство не готово вкладываться в финансирование движка.

Глава ведомства Максут Шадаев конкретных инвесторов или разработчиков проекта не назвал, но сказал, что «они между собой объединяются». Источник «Ведомостей» сообщил, что инвестор все же найден.

Представитель «Ростеха» отметил, что речь идет больше чем о создании игрового движка. Это базовая программная платформа, которая нужна пригодится в стране во многих сферах, где необходимо импортозамещение. Разработка может использовать, например, в промышленности при 3D-моделировании различных объектов.

Впервые вопрос о том, что необходимо разработать российский игровой движок, поднимался в мае на закрытом совещании представителей администрации президента с игровой отраслью. Там обсуждалось, что отечественные разработчики напрямую зависят от зарубежных движков (Unreal Engine и Unity) и их владельцы могут оставить компании РФ без основного инструмента

В июле «Ростех» сообщил о готовности создать игровой движок. Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» — на его счетах сейчас находится около 1,3 млрд рублей — для разработки игрового движка. Тогда в организации заявили, что «информация об отказе Минцифры поддержать проект создания игрового движка не соответствует действительности».

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