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МТС лидирует по количеству реализованных в России выделенных сетей Private LTE — исследование

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В России реализовано более 60 проектов выделенных сетей Private LTE для различных отраслей промышленности, 21 из которых — уже построенные или в стадии запуска коммерческие сети. Остальные 40 — пилотные проекты, говорится в исследовании ComNews. 

МТС лидирует по количеству реализованных в России выделенных сетей Private LTE — исследование

Сегодня основные игроки рынка Private LTE в России — ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком» / «Tele2 Россия», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ОАО «РЖД». Кроме того, российские вендоры — ООО «ЛИС», ООО «Адванст Мобилити Солюшинз», ООО «НТЦ ПРОТЕЙ», ООО «Мобил-груп», ГК «Триалинк» — активно проводят тестирования технологии Private LTE и Private 5G на базе собственных решений без участия операторов связи на предприятиях машиностроения и транспорта (для РЖД и метрополитена, морского и авиатранспорта), отмечается в исследовании. 

На текущий момент 21 коммерческий проект выделенных сетей Private LTE реализован в России в основном в золотодобывающей, железорудной, угольной, горнорудной, металлургической и транспортных отраслях.

В стране также реализованы свыше 40 пилотных проектов Private LTE/5G-ready, в рамках которых были протестированы различные телекоммуникационные и цифровые решения для нефтегазовой, газоперерабатывающей, нефтехимической, горнорудной и металлургической отраслей, машиностроения и энергетики.

Согласно исследованию, МТС — лидер среди российских компаний по общему количеству созданных выделенных сетей Private LTE для различных отраслей промышленности. МТС реализовала 34 коммерческих и пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых или протестированных Private LTE сетей в России.

«Четыре года назад МТС одной из первых в стране взялась за комплексную проработку нового для российского телекома направления — создание выделенных сетей. Сначала это были пилоты для демонстрации всех преимуществ современной инфраструктуры, потом появился реальный интерес со стороны заказчиков на готовые коммерческие решения. Сегодня private-сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, так как надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах. В ближайшее время мы рассчитываем на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям как основы цифровизации производства и в других секторах промышленности», — поделился вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

Что касается других операторов «большой четверки», то у ПАО «Ростелеком» / «Tele2 Россия» — семь реализованных проектов Private LTE (два коммерческих и пять пилотных), у ПАО «МегаФон» — пять проектов (три коммерческих и два пилотных), у ПАО «ВымпелКом» — три пилотных.

Выделенная сеть в стандартах LTE/5G-ready предназначена для цифровизации и автоматизации критически важных производственных и технологических задач, интегрирует различные устройства и датчики с ИТ-инфраструктурой предприятия в единую цифровую экосистему. Изолированность от публичных коммерческих сетей связи обеспечивает повышенную защищенность, надежность и безопасность производственных и ИТ-процессов.

Фото на обложке: David Arrowsmith / Unsplash

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