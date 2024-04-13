На взводе на работе: как сказать коллеге, что его привычки раздражают

Один коллега хрустит пальцами, второй — щелкает жвачкой, третий — громко разговаривает по телефону и не дает работать. Кандидат психологических наук Валерий Гут рассказал RB.RU, что делать, если работа устраивает, а привычки коллег — нет.

По словам специалиста, любую проблему с коллегой можно решить, если говорить о ней открыто и тактично, но подходить к этому нужно обдуманно.

Шаг 1: Подготовиться к разговору с коллегой

Прежде чем начать разговор с коллегой о его раздражающих привычках, полезно взять время для самоанализа. Мы можем вспыхивать эмоционально, но не совсем понимать, по какой причине. В результате можно наговорить коллеге много неприятных вещей, что испортит дальнейшие отношения. Нужно понять, что именно вызывает дискомфорт и почему. Это поможет четко выразить свои мысли и не вызовет в ответ агрессию.

Шаг 2: Выбрать место и время для разговора

Для разговора с коллегой нужен подходящий момент. Не стоит заводить этот разговор как бы вскользь, когда все заняты срочными делами. Лучше найти время, когда оба свободны от рабочих задач, и тогда спокойно поговорить. Особенно важно выбрать удобное место, где не будет других сотрудников, иначе собеседник окажется в неловком положении, и разговор снова ни к чему не приведет.

Шаг 3: Использовать «я-высказывания»

При общении с коллегой надо использовать «я-высказывания» – термин, который придумал американский психолог Томас Гордон. Смысл их в том, что человек говорит только о своих чувствах или наблюдениях и делится только собственным опытом, а не оценивает другого. Использование «я-высказываний» способствует более эффективному общению и помогает избежать конфликтов. Например, можно сказать: «Я чувствую себя раздраженным, когда ты говоришь по телефону очень громко, потому что это мешает мне сконцентрироваться на работе». Главное – выражать свои чувства без обвинений и агрессии.

Шаг 4: Предложить конструктивное решение

После того, как чувства и потребности выражены, можно предложить коллеге решение, которое устроит обоих. Например, попросить его использовать наушники при разговорах по телефону или уменьшить количество парфюма.

Валерий Гут также отмечает, что если раздражающие привычки коллеги продолжают беспокоить, важно научиться управлять своими эмоциями. Применение глубоких дыхательных упражнений поможет сохранять спокойствие в таких ситуациях. Также для этого нужно концентрироваться на своих делах и задачах.

В конце концов, считает эксперт, можно попробовать переключить внимание на позитивные аспекты ситуации, постараться проявить терпимость и понимание в отношении коллеги. Если раздражение сохраняется длительное время и начинает влиять на общее благополучие, не стесняйтесь обратиться за поддержкой к психологу или другим специалистам.

Фото на обложке: Unsplash