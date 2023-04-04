Названы топ-5 привычек, которые мешают накопить

Финансовое благополучие и успех в жизни зависят от множества факторов. Гендиректор «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев назвал RB.RU пять вредных привычек, которые мешают накопить и добиться желаемого уровня достатка.
Одна из главных проблем — неконтролируемые траты. Граждане часто тратят деньги на ненужные вещи или поддаются импульсивным покупкам. По мнению аналитика, чтобы избавиться от этой вредной привычки, стоит:
- составить бюджет и участь все свои доходы и расходы;
- отслеживать траты с помощью специальных приложений или записей;
- ограничить походы в магазин и онлайн-покупки, чтобы не совершать импульсивных покупок.
Вторая проблема на пути к финансовому благополучию — зависимость от кредитов. Вместо того, чтобы копить, придется отдавать проценты по кредитам. Чтобы избежать этого Журавлев рекомендует:
- постепенно погашать существующие долги, начиная с самых дорогих по процентам;
- не брать новые кредиты без крайней необходимости и изучить условия предоставления займов;
- приучить себя к тому, чтобы откладывать часть своих средств на непредвиденные обстоятельства.
Третья привычка, которая мешает накопить — отсуствие финансовых целей, чтобы расставить приоритеты необходимо:
- определить цель, на что хотите потратить сбережения — путешествия, образование, жилье и т. д.;
- составить план по достижению целей, разбивая их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
- регулярно откладывать часть своих доходов на достижение этих целей.
Четвертая проблема на пути к успеху — пренебрежение инвестициями. Так можно упустить возможности увеличить свой капитал. По словам Журавлева, чтобы включить инвестиции в свою стратегию накопления необходимо:
- изучить различные инструменты инвестирования: акции, облигации, взаимные фонды и депозиты;
- определитеь свой инвестиционный профиль и уровень риска, с которым готовы работать;
- начните инвестировать регулярно и долгосрочно, чтобы избежать потерь из-за краткосрочных колебаний на рынке;
- рассмотреть возможность привлечения финансового консультанта, чтобы получить профессиональные рекомендации и помощь в составлении инвестиционного портфеля.
И заключительная проблема, которая мешает накопить — отсутствие экономии в повседневной жизни. Экономия в повседневной жизни (готовка дома, ипользование общественного транспорта, отказ от ненужных подписок и услуг и т. д.) может существенно помочь в накоплении средств.
Фото на обложке: Pavel Dyachenko /
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