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Названы топ-5 привычек, которые мешают накопить

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Финансовое благополучие и успех в жизни зависят от множества факторов. Гендиректор «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев назвал RB.RU пять вредных привычек, которые мешают накопить и добиться желаемого уровня достатка.

Названы топ-5 привычек, которые мешают накопить

Одна из главных проблем — неконтролируемые траты. Граждане часто тратят деньги на ненужные вещи или поддаются импульсивным покупкам. По мнению аналитика, чтобы избавиться от этой вредной привычки, стоит:

  • составить бюджет и участь все свои доходы и расходы;
  • отслеживать траты с помощью специальных приложений или записей;
  • ограничить походы в магазин и онлайн-покупки, чтобы не совершать импульсивных покупок.

Вторая проблема на пути к финансовому благополучию — зависимость от кредитов. Вместо того, чтобы копить, придется отдавать проценты по кредитам. Чтобы избежать этого Журавлев рекомендует:

  • постепенно погашать существующие долги, начиная с самых дорогих по процентам;
  •  не брать новые кредиты без крайней необходимости и изучить условия предоставления займов;
  •  приучить себя к тому, чтобы откладывать часть своих средств на непредвиденные обстоятельства.

Третья привычка, которая мешает накопить — отсуствие финансовых целей, чтобы расставить приоритеты необходимо:

  • определить цель, на что хотите потратить сбережения — путешествия, образование, жилье и т. д.;
  • составить план по достижению целей, разбивая их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
  • регулярно откладывать часть своих доходов на достижение этих целей.

Четвертая проблема на пути к успеху — пренебрежение инвестициями. Так можно упустить возможности увеличить свой капитал. По словам Журавлева, чтобы включить инвестиции в свою стратегию накопления необходимо:

  • изучить различные инструменты инвестирования: акции, облигации, взаимные фонды и депозиты; 
  •  определитеь свой инвестиционный профиль и уровень риска, с которым готовы работать;
  • начните инвестировать регулярно и долгосрочно, чтобы избежать потерь из-за краткосрочных колебаний на рынке;
  • рассмотреть возможность привлечения финансового консультанта, чтобы получить профессиональные рекомендации и помощь в составлении инвестиционного портфеля.

И заключительная проблема, которая мешает накопить — отсутствие экономии в повседневной жизни. Экономия в повседневной жизни (готовка дома, ипользование общественного транспорта, отказ от ненужных подписок и услуг и т. д.) может существенно помочь в накоплении средств. 

Фото на обложке: Pavel Dyachenko / Shutterstock

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