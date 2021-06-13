Привитые с 14 июня до 11 июля москвичи могут выиграть автомобиль

Жители Москвы, которые с 14 июня по 11 июля привьются первым компонентом вакцины от коронавируса, будут участвовать в розыгрыше автомобилей.

Программу запускают для стимулирования вакцинации среди граждан старше 18 лет. Раз в неделю будет разыгрываться пять автомобилей стоимостью около 1 млн рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Победителей будут объявлять по средам, начиная с 23 июня.

Кроме того, регистрация на розыгрыш квартиры для вакцинировавшихся появилась на госуслугах Подмосковья. Информацию об участии в розыгрыше можно будет отслеживать в личном кабинете. В пресс-службе губернатора Московской области отметили, что главное условие для участия: укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. Препарат может быть любой — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак».

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