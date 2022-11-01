Выход на перспективный travel-рынок: как привлечь туристов из Ирана

14 ноября 2022 года Moscow Travel Hub — площадка, объединяющая представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы — проведет вебинар для всех, кто заинтересован в работе с туристами из Исламской Республики Иран. Участие бесплатное.
Согласно данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в первом полугодии 2022 года Россию посетили 5,9 млн иностранцев. С апреля по июнь этого года больше всего туристов приезжали из Турции, Казахстана, Германии, Узбекистана и Ирана.
В целом специалисты АТОР отмечают, что въезд иностранных туристов в Россию сократился в 25 раз по сравнению с доковидным периодом.
Как же вернуться к доковидным показателям российским представителям туриндустрии? Опираясь на данные выше, можно предположить, что для этого необходимо переориентироваться на зарубежных туристов, уже сейчас заинтересованных в путешествиях по России, а это прежде всего — граждане восточных регионов. Об особенностях работы с ними и поговорят на очередном вебинаре от Moscow Travel Hub.
В программе:
- презентация аналитического материала по работе с туристами из Ирана от Ольги Нечаевой, начальника управления программно-целевого планирования Комитета по туризму Москвы;
- выступление Хамеда Фард Солтани, генерального директора Diba Travel Agency, посвященное ключевым особенностям и запросам туриста из Ирана;
- выступление Мохаммада реза Малеки, коммерческого директора компании ETours Russia, о специфике приема и наземного обслуживания туриста из Ирана в Москве;
- 10 фактов о размещении туриста из Ирана от Ирины Тюленевой, заместителя руководителя отдела продаж Radisson Collection Hotel Moscow.
Помимо этого на вебинаре обсудят план мероприятий Мостуризма по взаимодействию с Исламской Республикой Иран на 2022-2023, а в конце встречи пройдет Q&A-сессия, на которой участники смогут задать свои вопросы спикерам.
Чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию на сайте.
Фото на обложке: Jakob Fischer /
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