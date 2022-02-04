Apple первая исполнила закон о «приземлении»

Американская корпорация Apple открыла представительство в России, став первой из иностранных компаний, которая выполнила все требования закона о «приземлении». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — указано на сайте ведомства.
Apple стала первой из зарубежных IT-корпораций, выполнивших все три требования закона о «приземлении»
Apple Distribution International разместила на информационных ресурсах электронную форму, исполнила обязанность по созданию филиала или открытию представительства (или учреждению юридического лица), зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
У Apple в России уже зарегистрировано юрлицо ООО «Эппл рус», которое функционирует с 2011 года. RB.ru направил запрос в Роскомндазор о том, было ли для исполнения требований создано новое юрлицо.
Под требования закона о «приземлении» попали компании с аудиторией от 500 тыс. российских пользователей. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Согласно закону, компании должны выполнить три требования: зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, открыть представительство или зарегистрировать юрлицо, и создать форму обратной связи на своем сайте.
Ранее исполнять требования закона о «приземлении» начали еще пять из 13 компаний, на которые он распространяется:
- Viber — выполнил два требования, 17 января зарегистриваров личный кабинет на сайте Роскомнадзора и юрлицо в Росиии;
- TikTok — выполнил два требования, 18 января создав форму для обратной связи на сайте и 20 января зарегистриваровшись на сайте Роскомнадзора;
- Twitter — выполнил одно требование, 25 января зарегистрировав личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
- LikeMe — выполнила одно требование, 14 января запустив форму обратной связи;
- Spotify — выполнил два требования, 18 января зарегистрировавшись на сайте Роскомндазора, и 4 января открыв представительство.
Закон также затрагивает Google, Meta, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch, которые не приступили к исполнению его требований.
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