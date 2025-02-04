Апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом
Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании Елены Блиновской банкротом, которая обвиняется в неуплате налогов. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новостей» из зала суда.
- Новости
Юрист блогера Иван Морозов в ходе заседания настаивал, что имущества Блиновской должно хватить на покрытие всех претензий кредиторов, однако суд этого не учел и принял решение о банкротстве.
В свою очередь, представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) указал, что блогер находится под арестом и у нее нет источника дохода, поэтому погасить долг без банкротства она не сможет.
Изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве, однако позже передумала и решила погасить долги за счет арестованного имущества, напомнили «РИА Новости». Суд отказал блогеру в ее требовании, решение было обжаловано, но в итоге Девятый апелляционный суд признал его законным.
С момента признания Блиновской банкротом в ноябре заявления о включении в реестр кредиторов блогера подали ФНС (на сумму около 1,2 млрд рублей), ВТБ (примерно 270 млн рублей) и Сбербанк (21 млн рублей).
В начале января Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.
Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 Суд в Москве арестовал основателя «Русагро» по делу о мошенничестве Вадима Мошковича отправили под стражу до 25 мая 27 марта 14:04
- 2 Минюст США объявил награду за данные о двух киберпреступниках из России Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова обвиняют в отмывании денег через криптовалюту 28 сентября 11:35
- 3 В «Сбере» заявили о применении ИИ в расследовании преступлений в отношении клиентов Банк внедряет AI-модели в практику таких расследований 29 июня 04:15
- 4 Госдума одобрила законопроект, смягчающий наказание по экономическим преступлениям Согласно документу, трехкратное возмещение ущерба позволит избежать уголовного наказания 05 апреля 13:32