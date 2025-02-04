Апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании Елены Блиновской банкротом, которая обвиняется в неуплате налогов. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новостей» из зала суда.

Юрист блогера Иван Морозов в ходе заседания настаивал, что имущества Блиновской должно хватить на покрытие всех претензий кредиторов, однако суд этого не учел и принял решение о банкротстве.

В свою очередь, представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) указал, что блогер находится под арестом и у нее нет источника дохода, поэтому погасить долг без банкротства она не сможет.

Изначально Блиновская сама подала заявление о банкротстве, однако позже передумала и решила погасить долги за счет арестованного имущества, напомнили «РИА Новости». Суд отказал блогеру в ее требовании, решение было обжаловано, но в итоге Девятый апелляционный суд признал его законным.

С момента признания Блиновской банкротом в ноябре заявления о включении в реестр кредиторов блогера подали ФНС (на сумму около 1,2 млрд рублей), ВТБ (примерно 270 млн рублей) и Сбербанк (21 млн рублей).

В начале января Блиновская полностью признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.

Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images