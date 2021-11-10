Названы проблемы, с которыми бренды сталкиваются при работе с блогерами

Сервис для автоматизации работы с блогерами Solar Staff пообщался с представителями крупным платформ и компаний и выяснил главные проблемы, с которыми бренды сталкиваются при работе с блогерами. Авторы исследования уверены, что на сегодняшний день рынок блогеров плохо регламентирован.

Solar Staff провела исследование на основе интервью с представителями разных компаний и брендов, среди которых «Яндекс.Дзен», Perfluence, Aliexpress, Ozon, Skillbox, «Вибум», HiAgency, Deadline. По результатам исследования были названы главные проблемы, с которыми бренды сталкиваются при работе с блогерами.

Одна из них – сложность при оценке эффективности работы с блогерами. На рынке немного инструментов, позволяющих это сделать, отметили в Solar Staff. При этом многие компании не готовы привлекать сторонние агентства для оценки качества работы блогера из-за размера комиссий.

Кроме того, компаниям и брендам сложно следить за тем, чтобы публикуемый контент не нарушал правила и не навредил их репутации. При этом они стремятся учесть потребности всех участников рынка, в том числе самих блогеров.

«На сегодняшний день рынок блогеров плохо регламентирован. Непонятно с какими проблемами сталкиваются участники рынка, каких сервисов, инициатив и решений не хватает», – отметили в пресс-службе Solar Staff.

Также одной из проблем при работе с блогером является банальный человеческий фактор, когда блогер просто перестает выходить на связь. К тому же блогеры часто просят предоплату и не всегда готовы подписывать договоры. Согласно недавнему исследованию Solar Staff, 97% блогеров не оформлены как ИП и работают как физические лица.

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