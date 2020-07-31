Procter & Gamble и «Магнит» построят детские площадки из переработанного пластика

В ходе кампании партнеры построят детские площадки из переработанного пластика в трех городах России. В каждом городе появится по одной такой площадке. Города выберут покупатели магазинов «Магнит»: они смогут проголосовать за тот или другой город при покупке товаров Procter & Gamble в перерабатываемой упаковке.

В акции участвуют товары брендов: Ariel. Tide, Lenor, Mr Propper, Fairy, H&S, Pantene, Aussie, Herbal Essences, Oral B Power (электрические зубные щетки).

Голосовать можно до 30 сентября 2020 года на сайте проекта. Организаторы обещают построить детские площадки до 31 мая 2021 года.

Кроме того, P&G и «Магнит» создадут сеть пунктов приема пластиковой упаковки. До конца 2021 года в магазинах ритейлера в Москве и Краснодаре планируется установить 80 фандоматов. Это специальные роботизированные контейнеры, которые принимают пластик в обмен на денежное вознаграждение или бонусы.

Инфраструктурный партнер проекта — группа компаний «ЭкоТехнологии», которая направит сырье на переработку. По предварительным расчетам, один фандомат способен принимать до 200 кг пластиковых отходов в год.