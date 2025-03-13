Американская Procter&Gamble заявила права на слово «памперс» в России

Заявка Procter&Gamble подана в марте по 03 и 05 классам МКТУ (туалетные и гигиенические изделия, в том числе подгузники). На ее рассмотрение у Роспатента есть полтора года.

Фото в тексте: скриншот Роспатента

Русбейс направил запрос в Procter&Gamble, но на момент выхода материала ответа не получил.

Слово нарицательное

Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев считает, что заявка на «памперс» интересна, потому что это как раз тот случай, когда название бренда выглядит почти как имя нарицательное.

«Еще из учебников мы знаем, что такие названия не годятся для регистрации в качестве товарных знаков. Похожие примеры — "термос" и "унитаз". Тем не менее думаю, что все у Procter&Gamble получится и этот запрос в патентное ведомство будет одобрен. Во-первых, сам товар появился относительно не так давно и мы еще помним, что это — торговая марка. Во-вторых, название "памперс" есть чем заменить: есть удобное слово "подгузник". В-третьих, у компании есть аналогичные товарные знаки, зарегистрированные ранее», — заметил Дунаев.

Памперсы на маркетплейсах

На российских маркетплейсах представлены тысячи товаров, в описании которых употребляется слово «памперс» наряду со словом «подгузник». Эти гигиенические средства, в том числе для собак и взрослых, не имеют отношения к Procter&Gamble, следует из данных системы Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), с которыми ознакомился Русбейс,

Товарами торгуют сотни селлеров, среди которых есть крупные. Например, компания «Арнест» добавляет в описание своей продукции на Wildberries слово «памперс».

Согласно данным сервиса, выручка продавцов на Wildberries, чьи товары покупатели нашли по слову «памперсы», составила 1,22 млрд рублей за последние 30 дней. Продажи по ключевым словам «памперсы трусики» и «памперсы 3» принесли еще по 1 млрд рублей. Для сравнения: выручка по ключевому слову «подгузники» составила 1 млрд рублей за месяц, а по слову pampers — 108 млн рублей.

Продавцам грозят иски

После регистрации торгового знака у продавцов памперсов, считающих слово нарицательным, могут возникнуть проблемы, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

«Если кто-то после регистрации торгового знака будет писать "памперсы", то это будет нарушением прав правообладателя. За ним могут последовать судебные разбирательства, штраф до 5 млн рублей или требование о возмещение ущерба, нанесенного американской компании», — заявил юрист.

Пустовит добавляет, что регистрация товарного знака может говорить о намерении Procter&Gamble производить и продавать товары в России под названием на русском языке, а также противодействовать третьим лицам в попытках зарегистрировать известный товарный знак за ними с целью выпуска схожей продукции или создания правовых рисков.

Юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов отмечает, что большинство товарных знаков компании зарегистрированы в России именно на английском языке и только товарный знак №154398 «Памперс» выполнен буквами русского алфавита (зарегистрирован в 1997 году — прим. Ред.). Но эта регистрация защищает права компании только на одноразовые пеленки по 16 классу МКТУ, а вот исключительных права на слово «памперс» для подгузников у американцев отсутствовало.

«Это поможет активнее защищать свои права на товарный знак и привлекать к ответственности лиц, которые используют слово "памперсы" для наименования своей продукции», — заявил Игумнов.

В апреле 2022 года Procter&Gamble сообщила, что не будет уходить из России из-за военной операции, а адаптирует свой бизнес к меняющейся обстановке. Поставка продукции Procter&Gamble в Россию, согласно приказу Минпромторга России, не разрешена в рамках параллельного импорта. В России у компании есть два завода по производству гигиенических средств.

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