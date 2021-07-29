Госкомпании стали чаще покупать у малого бизнеса

Доля закупок у малых и средних предприятий в общем объеме закупок госкомпаний выросла до 34% в I полугодии. Наиболее востребованными у заказчиков стали производственная высокотехнологичная продукция, в том числе компьютерное, электронное и оптическое оборудование, машины.

Компьютерное, электронное и оптическое оборудование за этот период закупили на 108,96 млрд рублей, а машины и оборудование — на 103,28 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации МСП.

Организация отслеживает соблюдение установленной квоты по закупкам у крупнейших заказчиков. Сейчас она составляет 20%, с 1 января 2022 года будет увеличена до 25%.

За первое полугодие крупнейшие заказчики в рамках № 223-ФЗ заключили более 305 тысяч договоров на общую сумму 5,5 трлн рублей. Объем закупок у МСП при этом составил 1,9 трлн рублей. При этом 62,8% договоров заключены с компаниями сектора МСП по итогам закупок в электронной форме. Доля закупок по таким договорам в общем объеме составила 67,2%.

«Для малых и средних компаний закупки - это надежный канал сбыта продукции, и мы помогаем бизнесу учиться в них участвовать. С этой целью на регулярной основе проводим по всей России обучающие семинары, где предприниматели узнают непосредственно от представителей торговых площадок и крупнейших госкомпаний все нюансы проведения закупочных процедур. Также для упрощения доступа МСП к закупкам мы планируем развитие цифровых сервисов», — отметил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.

Среднее число поданных заявок на закупку — 2,34 (уровень конкуренции снизился на 0,21 заявки). Экономия средств в первом полугодии 2021 года при закупках у малых и средних предпринимателей составила 7,6%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Borya Galperin / Shutterstock