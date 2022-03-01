В России повысили закупочные цены на лекарства до 25%

Участники фармрынка сообщили о росте закупочных цен на лекарства на 1,5-25% в зависимости от региона. Такой же рост ожидается и в аптеках.
Запасов препаратов по старым ценам в аптеках могло бы хватить на два-четыре месяца, но на деле их раскупят скорее, сообщила «Известиям» глава СРО «Ассоциация независимых аптек», Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Цены выросли как на импортные, так и на местные лекарства. При этом стоимость препаратов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены.
Как отметила эксперт, аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время. Изменения не коснутся необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые занимают примерно половину рынка. На эти медикаменты цены фиксированы и контролируются государством, добавила эксперт.
Виктория Преснякова заверила, что несмотря на повышенный интерес, в ближайшее время перебоев с импортными препаратами не ожидается.
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