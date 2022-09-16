В России почти на 30% выросло число вакансий в сфере закупок

За последние шесть месяцев больше всего вакансий выросло в сфере закупок и снабжения — 28%. Меньше всего за это время предложений стать волонтерами — падение на 80%.

На втором месте по числу вакансий — промышленность и производство. В этих сегментах количество ваканасий выросло на 4%. Следом за ними идут строительство, проектирование и недвижимость — 3%, добыча сырья 2%, сообщил РБК со ссылкой на Superjob.

За прошедшие шесть месяцев худшую динамику, помимо волонтерства, показали сферы страхования — на 43% меньше вакансий, консалтинг и стратегическое развитие — 40%, банки, инвестиции, лизинг и административная работа, секретариат, административно-хозяйственная служба — 36%.

За ними следуют маркетинг, реклама, PR — 31%, юриспруденция — 27%, бухгалтерия, финансы, аудит — 24% и кадры, управление персоналом — 22%. В IT-сфере число вакансий за полгода упало на 20%.

Эксперты выяснили, что треть россиян тратят на аренду жилья около половины своей заработной платы. Средняя ставка аренды в 2021 году составила 19 тыс. рублей, а медианная зарплата в России – 40,2 тыс. рублей.

Относительно дешевле других аренды обходится жителям регионов с развитой добывающей промышленностью. Так, житель Чукотского автономного округа тратит на аренду меньше своей зарплаты, или 23 тыс. рублей, Ненецкого автономного округа – 31,6% или 25,3 тыс. рублей.

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