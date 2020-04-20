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GeekBrains совместно с Альфа-Банком запускает онлайн-курс по продакт-менеджменту

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Курс рассчитан на предпринимателей-стартаперов, специалистов, которые хотят перейти на позицию продакт-менеджера и руководителей компаний. Длительность курса — три 3,5 месяца.

GeekBrains совместно с Альфа-Банком запускает онлайн-курс по продакт-менеджменту

В рамках курса пройдут воркшопы, практические занятия и онлайн-разборы домашних работ. Программа курса состоит из семи модулей, в ходе которых преподаватели научат тестировать идеи продуктов, исследовать рынок и конкурентов, находить проблемы и задачи пользователей через интервью.  


Преподаватели курса:



  • Евгений Паршин, директор по закупкам Альфа-Банка; 
  • Саркис Атанесов, директор B2B направления цифрового бизнеса Альфа-Банка;,
  •  Федор Киреев, сооснователь и директор по закупкам Hotbot.ai; 
  • Лена Шенкаренко, менеджер по продукту, Miro; 
  • Сергей Ананьев, генеральный директор и арт-директор, «Молния»; 
  • Дмитрий Зборовский, специалист дата-сайентист, «Сбермаркет»;  
  • Евгений Белокопытов, продакт-менеджер, Gettruck;, 
  • Максим Горшунов, продакт-менеджер, Работа.ру; 
  • Александра Клименко, основательница канала «Нормально делай, нормально будет».

Старт курса — 27 апреля. Обучение платное, оставить заявку можно на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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