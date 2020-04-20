GeekBrains совместно с Альфа-Банком запускает онлайн-курс по продакт-менеджменту

Курс рассчитан на предпринимателей-стартаперов, специалистов, которые хотят перейти на позицию продакт-менеджера и руководителей компаний. Длительность курса — три 3,5 месяца.

В рамках курса пройдут воркшопы, практические занятия и онлайн-разборы домашних работ. Программа курса состоит из семи модулей, в ходе которых преподаватели научат тестировать идеи продуктов, исследовать рынок и конкурентов, находить проблемы и задачи пользователей через интервью.

Преподаватели курса:

Евгений Паршин, директор по закупкам Альфа-Банка;

Саркис Атанесов, директор B2B направления цифрового бизнеса Альфа-Банка;,

Федор Киреев, сооснователь и директор по закупкам Hotbot.ai;

Лена Шенкаренко, менеджер по продукту, Miro;

Сергей Ананьев, генеральный директор и арт-директор, «Молния»;

Дмитрий Зборовский, специалист дата-сайентист, «Сбермаркет»;

Евгений Белокопытов, продакт-менеджер, Gettruck;,

Максим Горшунов, продакт-менеджер, Работа.ру;

Александра Клименко, основательница канала «Нормально делай, нормально будет».

Старт курса — 27 апреля. Обучение платное, оставить заявку можно на сайте.