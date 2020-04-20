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GeekBrains совместно с Альфа-Банком запускает онлайн-курс по продакт-менеджменту
Новости
Юлиана Трегуб
Курс рассчитан на предпринимателей-стартаперов, специалистов, которые хотят перейти на позицию продакт-менеджера и руководителей компаний. Длительность курса — три 3,5 месяца.
GeekBrains совместно с Альфа-Банком запускает онлайн-курс по продакт-менеджментуЮлиана Трегуб
В рамках курса пройдут воркшопы, практические занятия и онлайн-разборы домашних работ. Программа курса состоит из семи модулей, в ходе которых преподаватели научат тестировать идеи продуктов, исследовать рынок и конкурентов, находить проблемы и задачи пользователей через интервью.
Преподаватели курса:
- Евгений Паршин, директор по закупкам Альфа-Банка;
- Саркис Атанесов, директор B2B направления цифрового бизнеса Альфа-Банка;,
- Федор Киреев, сооснователь и директор по закупкам Hotbot.ai;
- Лена Шенкаренко, менеджер по продукту, Miro;
- Сергей Ананьев, генеральный директор и арт-директор, «Молния»;
- Дмитрий Зборовский, специалист дата-сайентист, «Сбермаркет»;
- Евгений Белокопытов, продакт-менеджер, Gettruck;,
- Максим Горшунов, продакт-менеджер, Работа.ру;
- Александра Клименко, основательница канала «Нормально делай, нормально будет».
Старт курса — 27 апреля. Обучение платное, оставить заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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