Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

25 и 26 апреля состоится онлайн-интенсив, в ходе которого эксперты ведущих IT-компаний расскажут про этапы разработки продукта — от идеи до выхода на рынок, а также разберут кейсы. Курс подойдет как для начинающих специалистов, так и для опытных менеджеров проектов, руководителей компаний и отделов.

На онлайн-интенсиве продакт-менеджерыMail.ru.Group расскажут на примере своих проектов, как создается продукт.

Спикеры онлайн-интенсива:

Евгений Паршин, директор по продукту Альфа-Банка;

Дмитрий Зборовский, директор по аналитике «Сбермаркет»;

Лаша Харчилова, руководитель продукта Работа.ру;

Марине Мкртчян, продакт-менеджер Wikium;

Андрей Попов, IT-директор 12Storeez;

Илья Воробьев, руководитель группы мобильных продуктов в Delivery Club.

После интенсива у всех участников останутся записи занятий и методические материалы, а также сертификат о прохождении курса.



Ознакомиться с программой обучения и оставить заявку можно на сайте курса.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock