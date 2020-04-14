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Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

25 и 26 апреля состоится онлайн-интенсив, в ходе которого эксперты ведущих IT-компаний расскажут про этапы разработки продукта — от идеи до выхода на рынок, а также разберут кейсы. Курс подойдет как для начинающих специалистов, так и для опытных менеджеров проектов, руководителей компаний и отделов.

Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-интенсив по продакт-менеджменту

На онлайн-интенсиве продакт-менеджерыMail.ru.Group расскажут на примере своих проектов, как создается продукт.


Спикеры онлайн-интенсива: 


  • Евгений Паршин, директор по продукту Альфа-Банка;
  • Дмитрий Зборовский, директор по аналитике «Сбермаркет»;
  • Лаша Харчилова, руководитель продукта Работа.ру;
  • Марине Мкртчян, продакт-менеджер Wikium;
  • Андрей Попов, IT-директор 12Storeez;
  • Илья Воробьев, руководитель группы мобильных продуктов в Delivery Club.

После интенсива у всех участников останутся записи занятий и методические материалы, а также сертификат о прохождении курса. 


Ознакомиться с программой обучения и оставить заявку можно на сайте курса.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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