Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-интенсив по продакт-менеджменту
25 и 26 апреля состоится онлайн-интенсив, в ходе которого эксперты ведущих IT-компаний расскажут про этапы разработки продукта — от идеи до выхода на рынок, а также разберут кейсы. Курс подойдет как для начинающих специалистов, так и для опытных менеджеров проектов, руководителей компаний и отделов.
На онлайн-интенсиве продакт-менеджерыMail.ru.Group расскажут на примере своих проектов, как создается продукт.
Спикеры онлайн-интенсива:
- Евгений Паршин, директор по продукту Альфа-Банка;
- Дмитрий Зборовский, директор по аналитике «Сбермаркет»;
- Лаша Харчилова, руководитель продукта Работа.ру;
- Марине Мкртчян, продакт-менеджер Wikium;
- Андрей Попов, IT-директор 12Storeez;
- Илья Воробьев, руководитель группы мобильных продуктов в Delivery Club.
После интенсива у всех участников останутся записи занятий и методические материалы, а также сертификат о прохождении курса.
Ознакомиться с программой обучения и оставить заявку можно на сайте курса.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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