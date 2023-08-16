Платежный сервис Prodamus приобрел платформу по запуску онлайн-курсов AXL

Агрегатор платежных систем для онлайн-школ Prodamus купил платформу для создания онлайн-курсов AXL, рассказал «Ведомостям» владелец и генеральный директор Prodamus Роман Мамуткин. Завершение сделки также подтвердил совладелец и гендиректор AXL Дмитрий Юрченко.

Сумма сделки составила порядка 480 млн рублей (или семь годовых выручек AXL), указали оба собеседника издания. Мамуткин сообщил, что Prodamus займется технологическим развитием «10Х ИТ-решения» (российское юрлицо AXL) и планирует в результате сделки нарастить выручку в 12 раз к 2025-2026 году.

По словам Юрченко, в 2022 году «было принято решение продать российскую часть бизнеса AXL и развивать ее на международных рынках». Оценка актива производилась на основе темпов роста выручки AXL, которая в первом полугодии текущего года достигла 47 млн рублей. За весь 2022 год «10Х ИТ-решения» получил выручку по РСБУ в 35 млн рублей.

Также Prodamus вложит порядка 300 млн рублей. Средства направят на технологическое развитие актива, увеличение команды и продвижение.

Prodamus специализируется на услугах по интеграции на сайты онлайн-школ платежных систем («Мир», Mastercard, Visa и др.), а также электронных систем расчетов (Qiwi, Webmoney и др.). Международная платформа AXL создает для пользователей функционал по запуску онлайн-школ (сейчас на платформе их порядка 3,7 тыс.)

Ранее в августе Prodamus отключили от одной из наиболее популярных платформ для создания онлайн-школ Getcourse. В самой компании заявили, что об отключении узнали от пользователей. Этому шагу со стороны Getcourse предшествовало создание платформой собственного платежного модуля.

«Наш бизнес зависим от таких платформ, и нам нужно устранять этот риск-фактор» — пояснил Мамуткин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Юрченко является единственным собственником «10Х ИТ-решения». При этом представитель AXL уточнил, что кроме своей доли в активе Юрченко номинально владеет в нем долей другого совладельца Даниила Мусатова. Как доли распределены между совладельцами, представитель платформы не уточнил.

«С собственной IT-платформой для запуска онлайн-школ компания сможет сформировать полноценную экосистему обучающих продуктов», — отмечает Мамуткин.

По итогам 2022 года ООО «Продамус» получил выручку в 1 млрд рублей, чистая прибыль составила 240,7 млн рублей. По мнению экспертов, сделка поможет Prodamus стать конкурентом Getcourse.

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