Проданную Softline эквайринг-платформу «Ваш платежный проводник» возглавил сооснователь Шпет

Softline купил контрольный пакет разработчика ПО для безналичных платежей из РФ «Ваш платежный проводник» в июле 2022 года. После объединения с Softline команда разработчиков ПО собиралась расширить свое присутствие на рынке РФ и в новых регионах, поясняли тогда в Softline.

С февраля 2023 года компанией руководил другой сооснователь — Евгений Чертихин.

75% в ООО «Ваш платежный проводник» в настоящее время принадлежат представителю Softline Геннадию Сашину. Еще 10% остаются у Александра Шпета (до сделки с Softline он владел 51%), также по 7,5% у Андрея Кожевникова и Евгения Чертихина.

«Изменения в составе руководства связаны с решением одного из трех сооснователей компании, Евгения Чертихина, который ранее являлся генеральным директором ООО "Ваш платежный проводник", ООО "Крествейв Электроникс" и ООО "Крествейв Электроникс", отойти от операционного участия в бизнесе», — пояснили Русбейс в Softline.

По словам представителя компании, Чертихин передал управление компаниями своим партнерам, Александр Шпет стал генеральным директор ООО «Ваш платежный проводник» в дополнение к ООО «Скай Технолоджис», а Андрей Кожевников — ООО «Крествейв Технолоджис», ООО «Крествейв Электроникс».

Все указанные выше юридические лица входят в ГК «Сомерс» (ГК Softline) и продолжают работу под своими названиями в составе нового бренда.

«Таким образом, во главе компании по-прежнему остаются люди, которые стояли у ее истоков с момента создания», — указали в Softline.

Александр Шпет планирует ускорить темпы развития бизнеса за счет синергии интегрированных команд.

«Сейчас в группе — очередной исторический виток. Компании "Сомерс" предстоит не просто объединить все приобретенные команды, но и активнее следовать за трендами рынка, — заявил Русбейс Александр Шпет. — Среди конкретных шагов — развитие эквайрингового решения для банков "Сомерс.Платформы", а также SUBTOTAL — товароучетной системы, которая недавно стала частью портфеля».

Выручка «Ваш платежный проводник» в 2024 году выросла на 57%, до 162,3 млн рублей, чистая прибыль снизилась на 51%, до 12,9 млн рублей.

Шпет также возглавляет разработчика платежных решений ООО «Скайтех», где у него 25%, а остальные — у Геннадия Сашина.

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