На баланс проданной Алексею Сагалу структуры Unilever передали бренды на 25 млрд рублей

Конкретные наименования торговых марок в материалах компании не приводятся. В «Арнест» отказались комментировать данные изменения.

«В марте 2024 года российская "Юнилевер Русь", входящая в концерн Unilever, выкупила у нидерландской Unilever IP Holdings B.V. и британской Unilever Global IP права на товарные знаки "Чистая линия", "Черный жемчуг", "Инмарко", Ekzo и ряд других. В октябре 2024 года Unilever объявил о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России группе "Арнест"», — рассказал Русбейс адвокат и партнер налоговой практики адвокатского бюро DS LAW Инесса Силюк.

Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности «Арнест Юнирусь», стоимость приобретенных прав на товарные знаки составила около 25 млрд рублей, добавляет Силюк.

«С учетом того, что 100% долей в уставном капитале ООО "Арнест Юнирусь" заложены в пользу "Сбера", а номинальная стоимость этих долей (около 28 млрд рублей) близка в стоимости приобретенных прав на товарные знаки, можно предположить, что доли заложены в обеспечение исполнения обязательств "Арнест Юнирусь" перед "Сбером", профинансировавшим сделку по приобретению указанных нематериальных активов», — считает эксперт.

Адвокат добавила, что хотя товарные знаки и являются предметом купли-продажи, условия договоров покупатели и продавцы согласуют между собой в индивидуальном порядке, а операции совершаются довольно редко, поэтому наличие активного рынка по таким объектам исключается.

«А значит в целях РСБУ они не подлежат переоценке и учитываются в бухгалтерском учете по цене их приобретения», — добавила специалист.

Адвокат Игорь Апостол считает, что в течение 2024 года на баланс были поставлены новые объекты интеллектуальной собственности, что видно по разделу «поступило».

«Полагаю, что такой рост напрямую связан со сменой собственника, так как после того как российская группа "Арнест" приобрела бизнес Unilever в РФ, было осуществлено и последующее оформление прав на владение товарными знаками, ранее принадлежавшими иностранной компании», — уточнил адвокат.

По его словам, передача прав на товарные знаки производилась либо по лицензионным договорам, либо договорам уступки, либо путем внесения прав на нематериальные активы в уставный капитал общества, который на сегодняшний день превышает 28 млрд рублей.

«Полагаю, что внесение данных активов на баланс предприятия, во-первых, является юридическим оформлением прав на бренды, а во-вторых, служит инструментом для защиты локального производства от судебных претензий. При этом оценка эта могла производиться как на основании отчета оценщика, если имущество приобреталось за плату или вносилось в уставный капитал, так и на основании договорной стоимости», — добавил Апостол.

Пока, считает адвокат, оценить насколько эта цифра соответствует рыночной стоимости, без доступа к оценочным отчетам и информации о сделке невозможно.

«Практика показывает, что при передаче активов внутри группы компаний часто применяются так называемые внутренние оценки, которые не всегда совпадают с объективной рыночной ценой. Тем не менее, такие активы существенно влияют на балансовую стоимость компании и ее капитализацию, а также инвестиционную привлекательность», — заключил эксперт.

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес в октябре 2024 года производителю бытовой химии — компании «Арнест». Сумма сделки официально не раскрывалась, однако газета Financial Times сообщила, что Unilever продала свой бизнес в России за €520 млн (55,38 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 октября 2024 года).

Источник «Коммерсантъ» говорил, что стоимость российской компании оценили в 35–40 млрд рублей с учетом дисконта. Основным направлением деятельности российской компании является производство мороженого. Ей в том числе принадлежат права на марки «Магнат» и «Инмарко», а также бренды косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки» и «Черный жемчуг».

В марте 2025 года «Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест Юнирусь» и обновила свой логотип. С конца 2024 года все бывшие активы Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО «Группа Арнест».

«Арнест Юнирусь» продолжает выпуск продукции своих брендов «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», Camay, «Золотой стандарт», «Магнат» и многих других. Товары производятся на пяти предприятиях, расположенных на территории России.

Выручка «Арнест Юнирусь» в 2024 году составила 71,4 млрд рублей, чистая прибыль — 7,2 млрд рублей. С октября 2024 года «Юнилевер Русь» подавал заявки на регистрацию известных торговых марок «Чистая линия», «Золотой стандарт», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Магнат», «Юнирусь», «Глорикс», «100 рецептов красоты» и другие.

Фото на обложке: Peter Bueno / Shutterstock / FOTODOM