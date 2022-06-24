«Автостат» сообщил о росте продаж электрокаров в России на 65%

В России выросли продажи электромобилей. По данным «Автостата», за первые пять месяцев текущего года в стране продали на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Самым популярным электромобилем стал Tesla Model Y.
За январь-май 2022 года в России продали 1119 электромобилей, сообщил «Автостат». Это на 65% больше, чем за тот же период 2021 года.
По популярности среди покупателей модели распределились следующим образом:
- Tesla Model Y – 248 штук;
- Tesla Model 3 – 211 штук;
- Porsche Cayman – 131 штук;
- Audi E-Tron – 88 штук;
- E-Tron Sportback – 70 штук.
49% электромобилей были проданы в Москве и Московской области, 11% – в Петербурге. 79 машин купили в Краснодарском крае.
Глава «Автостата» отметил, что в России наблюдается тренд на снижение продаж электромобилей. По словам Сергея Целикова, продажи упадут в ближайшие месяцы.
До конца 2021 года в России можно было возить электромобили без уплаты пошлины. В 2022 году эту норму отменили.
Фото на обложке: Roschetzky Photography /
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