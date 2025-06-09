Продажи электромобилей в 2025 году упали почти в три раза

В 2025 году продажи электрокаров в России показали резкое снижение, упав почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Ведомости».

Самым популярным стал китайский бренд Zeekr, продажи которого составили 1191 электрокар. Однако это составляет лишь 29% от прошлогодних показателей компании. Вторую и третью позиции в рейтинге по популярности электромобилей заняли российские марки Evolute и Avatr с продажами 374 и 318 автомобилей соответственно. Обе показали падение — на 48 и 15%.

Примечательно, что четыре из пяти лидеров рынка зафиксировали сокращение объемов продаж. Так, занимающий пятую строчку «Москвич» сократил продажи в три раза. И только у Ora (бренд Great Wall) наблюдается рост ― в 2,4 раза. По данным статистики, в мае россияне приобрели 786 электромобилей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что ограничения для рынка электрокаров в пользу российских брендов сыграли негативную роль, приведя к снижению импорта. Кроме того, наблюдается тренд переориентации на гибридные модели, которые становятся более популярными из-за их удобства эксплуатации.

По данным «Автостата», продажи электрокаров в России в 2024 году выросли на 26,4% в годовом выражении и достигли 17,8 тыс. реализованных единиц, что стало рекордом для российского рынка. При этом темпы роста продаж замедлились: 2023 году рынок увеличился в 4,7 раза год к году.

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