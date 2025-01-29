Продажи игровых консолей в России выросли на 29,5% за год

В 2024 году спрос на игровые консоли в России вырос на 29,5% в денежном выражении и на 10% в штучном, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. На ажиотаже не скажется даже потенциальный запрет ЕС на поставки консолей в страну, считают опрошенные газетой эксперты.

В «Авито» изданию рассказали, что в прошлом году на площадке было продано на 10% больше консолей, чем в 2023-м, а самой популярной осталась PlayStation от Sony, на которую пришлось 58% продаж. На втором месте — Xbox от Microsoft с показателем 16% продаж, на третьем — Nintendo (9%).

Аналитики площадки отметили, что 75% спроса пришлось на подержанные консоли. Кроме того, по данным «Авито», заметен рост популярности ретро-консолей Sega, Dendy и других в три раза по сравнению с 2023 годом.

В «М.Видео-Эльдорадо» «Коммерсанту» заявили, что отечественный рынок консолей в 2024 году вырос в деньгах на 29,5% по сравнению с 2023 годом, до 31,67 млрд рублей. Sony за год нарастила долю почти на восемь процентных пунктов, до 71,6% рынка в деньгах (в штуках компания занимает 29,5% рынка). Доля Xbox сократилась с 16% до 8,9% в штуках и с 7,1% до 4,8% в деньгах.

Из-за мирового спада спроса на консоли на 21% в штуках в 2024 году иностранные поставщики заинтересованы в поставках в Россию, так как это один из немногих растущих рынков, утверждает собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники.

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Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует запретить поставлять консоли в Россию, поскольку, как считают в Брюсселе, российские военные используют их для управления беспилотниками. По мнению собеседника «Коммерсанта», из-за мирового снижения спроса на консоли анонсированный ЕС запрет не окажет серьезного влияния на российский рынок.

При этом коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов считает, что в случае введения таких санкций отечественные дистрибьюторы будут вынуждены нарастить цепочку поставок, что может поднять стоимость консолей еще на 10%. Однако «проблем с наличием PlayStation и Xbox не будет», уверен эксперт.