Продажи рухнули на 98%: глава Jaguar Land Rover Адриан Марделл покидает пост после неудачного ребрендинга

Сначала Jaguar остался без «кошки», теперь — без CEO. Адриан Марделл, возглавлявший Jaguar Land Rover в момент одного из самых спорных ребрендингов в истории автопрома, уходит в отставку. Компания вступает в новую эру — без бензина, без культового логотипа и без человека, который это всё придумал.

Формально — по собственному, фактически — на фоне провала

Как сообщили в JLR, Адриан Марделл «выразил желание уйти» после трёх лет руководства и 35 лет в компании. Несмотря на подчёркнуто мягкую формулировку, контекст его увольнения довольно жёсткий: скандальный ребрендинг Jaguar, резкое падение продаж (вплоть до 98%), опустевшие дилерские центры и волна негодования вокруг прошлогодней рекламной кампании.

По информации источников, Марделл изначально воспринимал свой срок как трёхлетний. Однако его уход совпал с критическим моментом — в квартал после запуска провального ребрендинга.

Электромобилей нет — и продаж тоже

Jaguar в 2025 году официально прекратил выпуск бензиновых моделей, готовясь к запуску линейки полностью электрических автомобилей стоимостью от 100 000 фунтов. Однако ключевая модель — четырёхдверный GT — всё ещё не поступила в продажу. Дата старта — не раньше конца 2025 года.

По информации New York Post, в апреле продажи Jaguar в Европе упали на 97,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года: 49 автомобилей против 1961. По данным Ассоциации автопроизводителей ЕС, с января по апрель было продано всего 2665 автомобилей на всём континенте.

Кампания, убившая лояльность аудитории

В ноябре Jaguar представил кампанию с лозунгами вроде «Ничего не копируйте» и «Живите ярко», в которой модели в ярких нарядах рекламировали новое видение бренда. Самого автомобия в ролике не было. Культовой «кошки в прыжке» — тоже.

«Сравнивать продажи Jaguar с 2024 годом бессмысленно. Мы больше не производим автомобили при низком уровне розничных запасов. Ребрендинг не связан со снижением продаж», — прокомментировали в Jaguar.

В отрасли думают иначе: кампанию критикуют дилеры, фанаты и бывшие клиенты.

Пока реклама шла, дилеры пустели

На фоне новой стратегии Jaguar приостановил поставки в США из-за пошлин и отказался от прежней линейки. По данным Bloomberg, компания «замерла» — фактически не производя и не поставляя ничего. В июне JLR объявила о 500 добровольных увольнениях в Великобритании.

Компания сообщает о 15% падении продаж за квартал. Причина — не просто отказ от старых моделей, но и «перерыв» между эпохами. Обещанных электрокаров пока просто нет.

Контекст

Jaguar ещё недавно продавал 180 000 автомобилей в год, сегодня — меньше 30 000. Ребрендинг должен был вернуть энергию мировому бренду, но вместо этого окончательно уничтожил его место на рынке. Старого логотипа нет, модельного ряда нет, продаж — тоже нет.

Ставка на «ультрапремиальный электрический бренд» могла бы сработать раньше, но в 2025 году на рынок есть десятки конкурентов: от китайских Zeekr и Nio до Porsche Taycan и Lucid Air. И, в отличие от Jaguar, у них хотя бы есть машины в салонах.



Фото: Media centre Jaguar