Аналитики ювелирной сети SUNLIGHT подвели итоги продаж на 8 Марта. Общие продажи сети в период с 6 по 8 марта 2023 года увеличились на 44% в штучном выражении год к году, а LFL-продажи — на 50%.

Клиенты сети все более активно выбирают онлайн-каналы для покупки подарков: количество онлайн-заказов увеличилось на 25% относительно прошлого года, что в абсолютных значениях более 70 тысяч заказов.

Продажи SUNLIGHT на 8 Марта выросли на 44% по сравнению с прошлым годом