Продажи SUNLIGHT на 8 Марта выросли на 44% по сравнению с прошлым годом

Аналитики ювелирной сети SUNLIGHT подвели итоги продаж на 8 Марта. Общие продажи сети в период с 6 по 8 марта 2023 года увеличились на 44% в штучном выражении год к году, а LFL-продажи — на 50%.
Клиенты сети все более активно выбирают онлайн-каналы для покупки подарков: количество онлайн-заказов увеличилось на 25% относительно прошлого года, что в абсолютных значениях более 70 тысяч заказов.
Средний чек сети в этом году вырос на 6% относительно февраля и составил 6760 рублей. Наибольший объем продаж был отмечен в категориях «золотые украшения с бриллиантами» (+171%) и «цепи и браслеты» (+168%).
Топ-пять самых дорогих покупок включает серьги-пусеты бренда «Бриллианты Якутии» из белого золота с двумя бриллиантами огранки «принцесса» массой по одному карату каждый стоимостью 1187709 рублей.
На ювелирные украшения бренда «Бриллианты Якутии» действует пожизненная гарантия.
Наибольшая покупательская активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Челябинске, Красноярске и Симферополе. Самыми активными стали клиенты в возрасте 36-40 лет.
Более 75% заказов традиционно оформляется через мобильное приложение. Покупатели предпочитают получать заказы в магазинах сети (80% от общего числа), а 20% заказов приходится на курьерскую доставку.
SUNLIGHT — ювелирная мультибрендовая сеть номер один в России. 538 магазинов в 217 городах России. Лидер по посещаемости собственных онлайн-площадок среди ювелирных брендов в мире: более 10 млн пользователей ежемесячно. На рынке с 1995 года.
Фото на обложке: предоставлено пресс-службой SUNLIGHT
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