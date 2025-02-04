Рост продаж готовых блюд составил почти 30% по итогам 2024 года

Продажи готовых блюд в России выросли за 12 месяцев прошлого года и составили 28,8% в годовом выражении, сообщает AdIndex со ссылкой на исследование «Нильсен».

Сильнее всего относительно аналогичного периода 2023 года выросли продажи макаронных изделий (62,1%), овощных блюд с мясом или рыбой (50,9%), а также супы и бульоны (43,3%), говорится в исследовании. Наиболее слабую динамику роста продаж показали скоропортящиеся салаты (19,3%), комплексные блюда (21,6%) и продукты на основе теста (24,9%).

При этом лучше всего относительно других категорий готовых блюд в 2024 году продавались хлебобулочные изделия (28,9%), скоропортящиеся салаты (25%) и комплексные блюда (19,5%).

Результаты исследования «Нильсен» также показали, что почти половина (43,9%) готовой еды реализуется в Центральном федеральном округе. Далее следуют Приволжский и Северо-Западный федеральные округа (с 14,9% и 12,4% соответственно). В сравнении с 2023 годом наибольшую динамику продаж продемонстрировали Южный округ (38,5%), Урал (36,6%) и Сибирь (31,1%).

Лучше всего готовая еда продавалась в супермаркетах, их доля по отношению к 2023 году увеличилась на 1,9 процентных пунктов и составила 64% среди всех каналов продаж. Далее следуют гипермаркеты с 21,8%, минимаркеты и дискаунтеры с 12,9% и 1,2% соответственно. При этом с точки зрения роста продаж наилучшие результаты показали хард-дискаунтеры — 78,3%.

Ранее аналитики исследовательского агентства Data Insight подсчитали, что в 2024 году общий объем продаж на российском рынке eGrocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) вырос на 44% за год, до 1,2 трлн рублей. Число заказов на рынке eGrocery достигло 788 млн, что на 33% больше, чем в 2023 году, а средний чек за год вырос на 9%, достигнув показателя в 1 510 рублей.