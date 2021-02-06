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Продление лицензий для бизнеса «автоматом» сохранено на 2021 год

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Действие лицензий и других разрешительных документов для бизнеса в некоторых сферах в 2021 году вновь будет продлено автоматически. Постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Продление лицензий для бизнеса «автоматом» сохранено на 2021 год

Такую меру поддержки сохранили для социально значимых отраслей: медицина, фармацевтика, сфера образования, экология, охрана труда. Действие постановления распространяется также на лицензии на продажу алкогольной продукции в общепите, лицензии на производство алкоголя и на его оборот.

Ожидается, что решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений. Уточняется, что упрощенное лицензирование сокращает издержки бизнеса и минимизирует его контакты с представителями органов власти.

«Механизм зарекомендовал себя во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда были продлены сроки действия 41 тысяч лицензий, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям более 1 млн иных разрешений», — уточнили в российском правительстве.

В подписанном постановлении также закреплено право госведомств проводить выездные проверки в дистанционном формате, а также указана возможность сокращения обязательных требований к заявителям при выдаче лицензий и разрешений.

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