Старт курса — 7 июля, он включает в себя шесть блоков по пять вечерних занятий. Занятия ведут эксперты из «Яндекса», Mail.Ru Group, Airpush, ФРИИ, JetStyle, на протяжении всего обучения участникам помогают наставники.

Центр обучения ФРИИ запускает курс для опытных продакт-менеджеров и руководителей