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Центр обучения ФРИИ запускает курс для опытных продакт-менеджеров и руководителей
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Юлиана Трегуб
Старт курса — 7 июля, он включает в себя шесть блоков по пять вечерних занятий. Занятия ведут эксперты из «Яндекса», Mail.Ru Group, Airpush, ФРИИ, JetStyle, на протяжении всего обучения участникам помогают наставники.
Центр обучения ФРИИ запускает курс для опытных продакт-менеджеров и руководителейЮлиана Трегуб
Шесть блоков программы:
- Инструменты стратегического планирования;
- Инструменты исследования клиентов;
- Инструменты количественных исследований;
- Юнит-экономика и метрики;
- Приоритизация и работа с рисками;
- Стратегии управления командой.
Длительность каждого модуля — одна неделя. Одно занятие идет 60 минут: 40 минут теории и 20 минут работы в мини-группах.
Курс будет полезен:
- Middle продакт-менеджерам
- Product-owner
- Руководителям продуктовых направлений
- Директорам по продукту
Записаться на курс можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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