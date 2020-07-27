Product lead Tutu.ru расскажет, как люди ищут и покупают туристические продукты

29 июля в рамках проекта Moscow Travel Hub состоится онлайн-встреча с Максимом Корсаковым, Product lead сервиса для путешествий Tutu.ru. Спикер расскажет, как клиент планирует поездку и находит нужные предложения. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Эксперт объяснит, что делает турист на каждом из этапов пользовательского пути: от идеи поездки, выбора отеля, покупки билетов до самого путешествия. Максим также расскажет, как компаниям использовать эту информацию в свою пользу и привлекать с ее помощью новых клиентов.

Онлайн-встреча пройдет на платформе Webinar. Участие бесплатное, но необходима регистрация — сделать это можно на сайте.

Tutu.ru — сервис для путешественников, появившийся в 2003 году. Здесь можно купить билеты на поезд, электричку, автобус и самолет, забронировать авторский тур или экскурсию.

Мероприятие является частью онлайн-курса акселерационной программы для стартапов из сферы туризма — «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Это проект Комитета по туризму города Москвы, созданный в рамках коммуникационной площадки для туристического и гостиничного бизнеса Moscow Travel Hub. Хаб позволяет индустрии создавать партнерские проекты, изучать новые технологии и маркетинговые инструменты и узнавать актуальные новости.