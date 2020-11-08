Евгения Хрисанфова
12 ноября состоится онлайн-встреча от Открытие.Digital, посвященная карьерному пути продакт-менеджера. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Банк «Открытие» проведет онлайн-митап «Путь продакта»Евгения Хрисанфова
Банк «Открытие» запустил серию митапов и хакатон под названием Open Space для тех, кто интересуется новыми технологиями и подходами в разработке IT-продуктов.
На второй онлайн-встрече под названием «Путь продакта» спикеры из банка и других крупных компаний расскажут о своем карьерном треке, важных качествах продакт-менеджеров и ошибках, которые они совершили.
- Дмитрий Сафронов, владелец продукта команды «Ипотека» в Открытие.Digital, расскажет о том, как он прошел путь от разработчика до владельца продукта.
- Глеб Сологуб, старший продакт-менеджер «Яндекс.Практикума», поделится опытом работы в разных IT-направлениях и тем, как он пришел к менеджменту продуктов.
- Игорь Демишев, Head of Social Product в «AliExpress Россия», объяснит, как из разработки перейти в управление продуктом.
Подробности программы и регистрация доступны на странице онлайн-митапа.
Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock
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