Россияне стали чаще выбирать продукты от ритейлеров ради экономии

Россияне стали чаще отдавать предпочтение при покупках собственных торговым маркам (СТМ) ритейлеров, а не продукции известных брендов. За год доля таких покупателей выросла до 37%.

В Sberbank CIB связали эту тенденцию с желанием покупателей экономить, передает «Коммерсантъ».

По данным отчета, на фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%. Составители «Индекса Иванова» отметили, что число тех, кто ищет товары со скидками, при этом снизилось почти у всех сетей: в «Дикси» — с 34% до 27% год к году, в «Пятерочке» (входит в X5 Group) — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%.

В Sberbank CIB назвали эту тенденцию положительной для ритейлеров, которым не приходится терять рентабельность из-за скидок на брендированную продукцию.

Рост популярности СТМ у покупателей эксперты объяснили увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отметили они.

Аналитик по потребительскому рынку «Райффайзенбанка» Егор Макеев предполагает, что покупатели переключились с поиска скидок на покупку такой формат для экономии времени. Потребители видят, что переход на СТМ не происходит в ущерб качеству, добавил старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

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