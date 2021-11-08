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Россияне стали чаще выбирать продукты от ритейлеров ради экономии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне стали чаще отдавать предпочтение при покупках собственных торговым маркам (СТМ) ритейлеров, а не продукции известных брендов. За год доля таких покупателей выросла до 37%.

Россияне стали чаще выбирать продукты от ритейлеров ради экономии

В Sberbank CIB связали эту тенденцию с желанием покупателей экономить, передает «Коммерсантъ».

По данным отчета, на фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%. Составители «Индекса Иванова» отметили, что число тех, кто ищет товары со скидками, при этом снизилось почти у всех сетей:  в «Дикси» —  с 34% до 27% год к году, в «Пятерочке» (входит в X5 Group) — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%. 

В Sberbank CIB назвали эту тенденцию положительной для ритейлеров, которым не приходится терять рентабельность из-за скидок на брендированную продукцию. 

Рост популярности СТМ у покупателей эксперты объяснили увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отметили они.

Аналитик по потребительскому рынку «Райффайзенбанка» Егор Макеев предполагает, что покупатели переключились с поиска скидок на покупку такой формат для экономии времени. Потребители видят, что переход на СТМ не происходит в ущерб качеству, добавил старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов. 

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Фото на обложке: NVS my world / Shutterstock

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