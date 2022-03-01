Продуктовые ритейлеры ограничат наценку на продукты до 5%

«Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» согласились с поручением ФАС, Минпромторга и Минсельхоза об ограничении наценки на социально значимые продукты до 5%, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Минимизация торговых наценок коснется четырех видов социально значимых товаров:
- молочная продукция;
- хлебобулочные изделия;
- сахар
- овощи «борщевого набора».
Такие продукты ритейлеры планируют выделять на полках магазинов специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».
«О’Кей» и «Тандер» (владелец «Магнита») вводят ограничения с 1 марта, Auchan Retail (владелец «Ашана» и «Атака») — с 3 марта.
При этом ФАС подчеркивает, что принятое торговыми сетями ограничение «носит добровольный характер».
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