Продуктовые ритейлеры ограничат наценку на продукты до 5%

«Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» согласились с поручением ФАС, Минпромторга и Минсельхоза об ограничении наценки на социально значимые продукты до 5%, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Минимизация торговых наценок коснется четырех видов социально значимых товаров:

молочная продукция;

хлебобулочные изделия;

сахар

овощи «борщевого набора».

Такие продукты ритейлеры планируют выделять на полках магазинов специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».

«О’Кей» и «Тандер» (владелец «Магнита») вводят ограничения с 1 марта, Auchan Retail (владелец «Ашана» и «Атака») — с 3 марта.

При этом ФАС подчеркивает, что принятое торговыми сетями ограничение «носит добровольный характер».

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