В GeekUniversity открылся факультет продуктовой аналитики

Курс длится 12 месяцев и разделен на несколько частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Студенты будут изучать:



чем занимается продуктовый аналитик и какие виды аналитики существуют;

основные метрики и оценку их эффективности;

модель Lean Canvas;

HADI-циклы;

Unit-экономику;

как проводить исследования, A/B-тесты;

работу с Яндекс.Метрикой, Google Analytics, AppMetrica, Google Tag Manager;

как строить Customer Journey Map;

возможности SQL и Data Science;

анализ данных на Python и многое другое.

Также студенты создадут свой проект, защитят его и получат сертификат. Кроме того, участникам курса помогут подготовиться к собеседованию.

Среди преподавателей будут профессионалы и практики с большим стажем работы: Евгений Малахов из аналитического агентства Room42, экс-аналитик в «Утконосе», «Фрешброкколи», «Биглионе», «Альфа-Капитале» Елена Артемова, основатель компании «Семантист» Дмитрий Шевцов, совладелец рекламного агентства Mello Антон Астахов и другие.

Узнать стоимость курса и подробности программы можно на сайте GeekUniversity.

Фото на обложке: Christin Hume/Unsplash