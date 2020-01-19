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В GeekUniversity открылся факультет продуктовой аналитики

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Онлайн-платформа GeekUniversity ввела новое направление обучения — продуктовую аналитику. Первый поток запустят 27 февраля.

В GeekUniversity открылся факультет продуктовой аналитики

Курс длится 12 месяцев и разделен на несколько частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Студенты будут изучать:

  • чем занимается продуктовый аналитик и какие виды аналитики существуют;
  • основные метрики и оценку их эффективности;
  • модель Lean Canvas;
  • HADI-циклы;
  • Unit-экономику;
  • как проводить исследования, A/B-тесты;
  • работу с Яндекс.Метрикой, Google Analytics, AppMetrica, Google Tag Manager;
  • как строить Customer Journey Map;
  • возможности SQL и Data Science;
  • анализ данных на Python и многое другое.

Также студенты создадут свой проект, защитят его и получат сертификат. Кроме того, участникам курса помогут подготовиться к собеседованию.

Среди преподавателей будут профессионалы и практики с большим стажем работы: Евгений Малахов из аналитического агентства Room42, экс-аналитик в «Утконосе», «Фрешброкколи», «Биглионе», «Альфа-Капитале» Елена Артемова, основатель компании «Семантист» Дмитрий Шевцов, совладелец рекламного агентства Mello Антон Астахов и другие.

Узнать стоимость курса и подробности программы можно на сайте GeekUniversity.

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Фото на обложке: Christin Hume/Unsplash

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