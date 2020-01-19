В GeekUniversity открылся факультет продуктовой аналитики
Онлайн-платформа GeekUniversity ввела новое направление обучения — продуктовую аналитику. Первый поток запустят 27 февраля.
Курс длится 12 месяцев и разделен на несколько частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Студенты будут изучать:
- чем занимается продуктовый аналитик и какие виды аналитики существуют;
- основные метрики и оценку их эффективности;
- модель Lean Canvas;
- HADI-циклы;
- Unit-экономику;
- как проводить исследования, A/B-тесты;
- работу с Яндекс.Метрикой, Google Analytics, AppMetrica, Google Tag Manager;
- как строить Customer Journey Map;
- возможности SQL и Data Science;
- анализ данных на Python и многое другое.
Также студенты создадут свой проект, защитят его и получат сертификат. Кроме того, участникам курса помогут подготовиться к собеседованию.
Среди преподавателей будут профессионалы и практики с большим стажем работы: Евгений Малахов из аналитического агентства Room42, экс-аналитик в «Утконосе», «Фрешброкколи», «Биглионе», «Альфа-Капитале» Елена Артемова, основатель компании «Семантист» Дмитрий Шевцов, совладелец рекламного агентства Mello Антон Астахов и другие.
Узнать стоимость курса и подробности программы можно на сайте GeekUniversity.
Фото на обложке: Christin Hume/Unsplash
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