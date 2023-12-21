Производители и дистрибьюторы уведомили торговые сети о повышении с начала 2024 года на 5-22% отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис, кондитерские изделия. Среди причин повышения — рост стоимости грузоперевозок, увеличение затрат на переработку и упаковку, неурожай кофе и других сельхозкультур, пишет «Коммерсантъ».

Производители предупредили о росте цен на продукты до 20%