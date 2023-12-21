Производители предупредили о росте цен на продукты до 20%

Производители и дистрибьюторы уведомили торговые сети о повышении с начала 2024 года на 5-22% отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис, кондитерские изделия. Среди причин повышения — рост стоимости грузоперевозок, увеличение затрат на переработку и упаковку, неурожай кофе и других сельхозкультур, пишет «Коммерсантъ».
Логистам пришлось повысить зарплату сотрудникам из-за дефицита персонала, увеличить затраты на обновление автопарка и на аренду складов, сообщила заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова.
Глава президиума АКОРТ Игорь Караваев добавил, что новые цены никогда «одномоментно не транслируются на полки магазинов».
В Минсельхозе заявили, что ситуация «находится на особом контроле министерства». Динамика цен на отдельные продукты, не производимые в России, зависит от курса валют, добавили там.
Фото на обложке: Drazen Zigic /
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