Первая в истории экспедиция до Новосибирских островов на гражданских автомобилях завершилась успешно. Русские исследователи проехались на Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser по льду Северного Ледовитого океана и пересекли два полюса холода в условиях аномально низких температур.

Проехались по льду Северного Ледовитого океана: Русские исследователи на Toyota пересекли два полюса холода