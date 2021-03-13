Проехались по льду Северного Ледовитого океана: Русские исследователи на Toyota пересекли два полюса холода

Первая в истории экспедиция до Новосибирских островов на гражданских автомобилях завершилась успешно. Русские исследователи проехались на Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser по льду Северного Ледовитого океана и пересекли два полюса холода в условиях аномально низких температур.
Первая в мире автомобильная экспедиция на Новосибирские острова успешно завершилась 6 марта 2021-го, говорится в релизе Toyota, поступившем в редакцию RB.ru.
Маршрут экстремального путешествия пролегал по льду Северного Ледовитого океана, через два полюса холода и самые труднодоступные поселения Якутской области.
Шестеро исследователей во главе c Богданом Булычевым преодолели путь на пикапе Toyota Hilux и внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, прошедших специальную подготовку.
Отмечается, что участники добрались до финиша без единой серьёзной поломки, несмотря на экстремальные условия.
Фото: пресс-служба Toyota
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