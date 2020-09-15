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Стартовал прием заявок на конкурс «Проект года» для лидеров цифровой трансформации

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы конкурса «Проект года» начали принимать заявки от руководителей, ответственных за цифровую трансформацию компаний, а также провайдеров IT-решений. Лучшие проекты выберут с помощью онлайн-голосования.

Стартовал прием заявок на конкурс «Проект года» для лидеров цифровой трансформации

К участию приглашаются директора по информационным технологиям, руководители отделов маркетинга, HR, финансовые директора, представители IT-компаний и другие специалисты, внедряющие инновации в своей компании или в бизнес заказчика.

Победителей определит профессиональное сообщество GlobalCIO в ходе онлайн-голосования, которое будет проходить с 15 ноября 2020 года по 9 января 2021 года.

Всего в конкурсе три основных номинации:

  • «Лучшее решение в предметной области». Эксперты будут выбирать из облачных сред, бизнес-приложений, CRM-систем, сервисов с искусственным интеллектом, систем видеонаблюдения, решений с использованием больших данных и т.д.
  • «Лучшее отраслевое решение». Специалисты проголосуют за проекты из сфер банкинга, госуправления, страхования, торговли, транспорта, производства, сельского хозяйства и других индустрий.
  • «Лучший управленческий проект». В этой номинации выберут самую удачную инициативу в сфере управления маркетингом, продажами, IT, производством, закупками, персоналом, финансами или целой компанией.

Также сообщество отберет лучшие проекты из регионов. Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock

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