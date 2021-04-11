The Wall Street Journal узнала о секретном рекламном проекте Google

Согласно судебным материалам, Bernanke использовала данные прошедших торгов, чтобы повысить процент выигрыша технологических компаний на рекламных аукционах. Google в течение многих лет управляла секретной программой, которая позволяла системе закупки рекламы компании получать преимущество перед конкурентами.

На основе этой информации в декабре штат Техас подал антимонопольный иск против Google, утверждая, что компания использует антиконкурентную тактику.

Компания могла получить доступ к историческим данным о ставках, сделанных через Google Рекламу, изменить ставки своих клиентов и повысить шансы клиентов на победу в аукционах по показам рекламы, отмечает The Wall Street Journal.

Программа не была известна издателям, которые продавали рекламу через системы закупки рекламы Google. Из судебных материалов следует, что Bernanke приносит Google сотни миллионов долларов ежегодно. Согласно внутренней презентации Google, которую Техас процитировал в судебных документах, в 2013 году проект принес компании 230 миллионов долларов.

Причины создания секретного проекта Google не раскрываются. В документе Google говорится, что данные программы «сопоставимы с данными, полученными с помощью других инструментов закупок».

Программа вероятно носит имя Бена Бернанке — американского экономиста, председателя Совета экономических консультантов при Белом доме и председателя совета управляющих Федеральной резервной системы США в 2006-2014 годах.

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