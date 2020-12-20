Создатели проекта «Код ИБ» предлагают выбрать самую успешную ИТ-компанию 2020 года

Организаторы «Код ИБ» приглашают проголосовать в социальных сетях за ИТ-компанию, которая добилась лучших результатов в уходящем году. Проект, набравший наибольшее количество лайков, получит премию «Достойный ИТог». Среди пользователей разыграют призы на 100 тыс. рублей.
Команда «Код ИБ» решила подвести итоги 2020 для ИТ-отрасли с помощью иллюстрированного онлайн-буклета и серии интервью с представителями компаний. В нем будет:
- десять фактов о достижениях в 2020;
- одна неудача года;
- ключевая фраза директора организации, характеризующая уходящий год.
Каждой компании будет посвящен пост в социальных сетях, а на Youtube можно посмотреть интервью.
Следить за новостями проекта можно на сайте.
Фото на обложке: Pasuwan/shutterstock.com
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