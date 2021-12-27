Проект Neurowood стал победителем в конкурсе стартапов бизнес-инкубатора HSE Startup Cup

Neurowood — IT-система на базе искусственного интеллекта, которая позволяет измерять древесину и контролировать ее движение по всей цепочке — от делянки в лесу до комбината. Благодаря этому решению лесопромышленные компании России смогут экономить 50 млрд рублей ежегодно. Также разработчики планируют выводить свой продукт на международные рынки.

Сегодня из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.

Neurowood — мобильное приложение, разработанное под руководством студентки ВШЭ Анастасии Королевой, которое будет производить расчеты без ручных измерений и участия человека.

Первое фото будет производиться на делянке в лесу, после погрузки древесины в лесовоз. IT-система автоматически рассчитает количество брeвен, их диаметр и общий объeм, определит сорт, а также запишет данные об их происхождении: каждое бревно имеет уникальные годичные кольца, фактически это цифровой отпечаток, по которому можно отслеживать историю заготовки бревна и его дальнейшее передвижение.

Второе фото — на складе или уже на предприятии, где предполагается перерабатывать древесину. Сравнивая первое и второе фото, система повторно рассчитает все параметры древесины и оценит, не было ли хищения или подмены.

Команда проекта планирует, что летом 2022 года технологию внедрят в одном из крупных российских лесопромышленных холдингов. Также есть несколько компаний, которые готовы приобрести продукт. Разработчики оценивают экономию для одного клиента в размере от 12 до 120 млн рублей ежегодно в зависимости от объемов заготовки древесины.

Бизнес-инкубатор ВШЭ — структурное подразделение Высшей школы экономики, первый университетский инкубатор в России. С 2006 года занимается генерацией и развитием стартапов, содействует формированию инновационной инфраструктуры государства.