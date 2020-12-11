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Цифровой акселератор устойчивого развития совместно с EDF ищут инновационные проекты в сфере экологии

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Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Цифровой акселератор устойчивого развития и энергетическая компания EDF приглашают стать частью акселерационной программы «Чистые технологии», цель которой — поиск инновационных решений для борьбы с изменением климата и повышения качества жизни в городах.

Цифровой акселератор устойчивого развития совместно с EDF ищут инновационные проекты в сфере экологии

В программе могут участвовать проекты, имеющие прототип по тематикам:

  • измерение/оценка объемов движения транспорта в масштабах мегаполиса;
  • измерение/оценка выбросов парниковых газов от энергопотребления и транспорта;
  • измерение и прогнозирование условий окружающей среды;
  • разработка и внедрение энергетических и климатических показателей для принятия согласованных решений;
  • инструменты для оценки энергетических и климатических сценариев.

Победители получат возможность:

  • посетить Европейский институт энергетических исследований (EIFER) в Карлсруэ, который разрабатывает решения для минимизации негативных последствий глобального потепления и повышения качества жизни в городах;
  • реализовать пилотные проекты с EDF;
  • войти в каталог 100 лучших технологий устойчивого развития ЕАЭС, который будет представлен на ключевых международных мероприятиях.

Организатор программы — компания Evercity. Проект поддерживают ВЭБ.РФ, Международный Союз Электросвязи, Российская сеть Глобального договора ООН, фонд «Русский углерод», агентство «КСО Центральная Азия» и более 20 лидеров инновационной экосистемы стран ЕАЭС.

Заявку на участие в акселераторе можно подать до 31 декабря 2020. Подробная информация — на сайте.

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Фото на обложке: Danila Shtantsov/shutterstock.com

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