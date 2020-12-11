Цифровой акселератор устойчивого развития совместно с EDF ищут инновационные проекты в сфере экологии

Цифровой акселератор устойчивого развития и энергетическая компания EDF приглашают стать частью акселерационной программы «Чистые технологии», цель которой — поиск инновационных решений для борьбы с изменением климата и повышения качества жизни в городах.
В программе могут участвовать проекты, имеющие прототип по тематикам:
- измерение/оценка объемов движения транспорта в масштабах мегаполиса;
- измерение/оценка выбросов парниковых газов от энергопотребления и транспорта;
- измерение и прогнозирование условий окружающей среды;
- разработка и внедрение энергетических и климатических показателей для принятия согласованных решений;
- инструменты для оценки энергетических и климатических сценариев.
Победители получат возможность:
- посетить Европейский институт энергетических исследований (EIFER) в Карлсруэ, который разрабатывает решения для минимизации негативных последствий глобального потепления и повышения качества жизни в городах;
- реализовать пилотные проекты с EDF;
- войти в каталог 100 лучших технологий устойчивого развития ЕАЭС, который будет представлен на ключевых международных мероприятиях.
Организатор программы — компания Evercity. Проект поддерживают ВЭБ.РФ, Международный Союз Электросвязи, Российская сеть Глобального договора ООН, фонд «Русский углерод», агентство «КСО Центральная Азия» и более 20 лидеров инновационной экосистемы стран ЕАЭС.
Заявку на участие в акселераторе можно подать до 31 декабря 2020. Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Danila Shtantsov/shutterstock.com
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