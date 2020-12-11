Цифровой акселератор устойчивого развития совместно с EDF ищут инновационные проекты в сфере экологии

Цифровой акселератор устойчивого развития и энергетическая компания EDF приглашают стать частью акселерационной программы «Чистые технологии», цель которой — поиск инновационных решений для борьбы с изменением климата и повышения качества жизни в городах.

В программе могут участвовать проекты, имеющие прототип по тематикам:

измерение/оценка объемов движения транспорта в масштабах мегаполиса;

измерение/оценка выбросов парниковых газов от энергопотребления и транспорта;

измерение и прогнозирование условий окружающей среды;

разработка и внедрение энергетических и климатических показателей для принятия согласованных решений;

инструменты для оценки энергетических и климатических сценариев.

Победители получат возможность:

посетить Европейский институт энергетических исследований (EIFER) в Карлсруэ, который разрабатывает решения для минимизации негативных последствий глобального потепления и повышения качества жизни в городах;

реализовать пилотные проекты с EDF;

войти в каталог 100 лучших технологий устойчивого развития ЕАЭС, который будет представлен на ключевых международных мероприятиях.

Организатор программы — компания Evercity. Проект поддерживают ВЭБ.РФ, Международный Союз Электросвязи, Российская сеть Глобального договора ООН, фонд «Русский углерод», агентство «КСО Центральная Азия» и более 20 лидеров инновационной экосистемы стран ЕАЭС.

Заявку на участие в акселераторе можно подать до 31 декабря 2020. Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Danila Shtantsov/shutterstock.com