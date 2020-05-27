Названы профессии, на которые вырос спрос во время карантина

Аналитики Price.ru назвали профессии, на которые увеличился спрос во время карантина. Эксперты проанализировали запросы россиян в апреле 2020 года к аналогичному периоду прошлого года. Рекорд среди профессий поставили специалисты по онлайн-обучению детей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Price.ru.

Так, спрос на специалистов по онлайн-обучению детей увеличился на 518800%. На онлайн-консультантов по сантехнике — на 538%, на составителей личного финансового плана — на 482%, на собеседников на час — на 303%, на курьеров — на 301%.

Также максимальный рост спроса наблюдался на дезинфекторов (+265%) и спичрайтеров (+115%). Пользовались спросом и технические специалисты: системные администраторы (+88%) и программисты (+49%).

Сильнее всего просел спрос на водителей (-74%), актеров (-67%) и промоутеров (-61%).

В сфере профессиональных услуг активнее всего рос спрос на слесарные работы (+75%). На 67% вырос спрос на услуги аварийных сантехников, на 60% — на специалистов в области слияний и поглощений компаний. А вот спрос на аренду недвижимости просел на 64%, на услуги по выгулу собак — на 35%.

Среди творческих профессий больше всего увеличился спрос на редакторов (+138%), SMM-копирайтеров (+81%) и переводчиков (+74%). Сильнее всего снизился спрос на ведущих (-58%), свадебных стилистов (-53%) и студийных фотографов (40%).

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