РКИФ и «СберИнвест» вложили 1,6 млрд рублей в Eruditor Group

Российско-китайский инвестиционный фонд (дочка РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации) и «СберИнвест» вложили 1,6 млрд рублей в Eruditor Group. Компании принадлежат сервисы «Профи» и Zoon.

Соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили RB.RU в РФПИ.

Фонд отмечает, что сделка прошла в форме синдицированного венчурного займа — это первая подобная сделка на отечественном рынке.

Платформы компании уже сейчас находятся в числе лидеров в своих сегментах, а сервисами пользуются миллионы людей. Инвестиции направлены на развитие бизнеса Eruditor Group, в том числе, за счет включения новых видов услуг, а также поддержку международной экспансии российской компании и повышение ее конкурентоспособности на крупнейших рынках. Анатолий Браверман, генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ)

По данным РФПИ, сейчас в сервисе «Профи» зарегистрировано более 1,5 млн специалистов по 900 видам услуг. Ежемесячная аудитория Zoon составляет около 15 млн посетителей.

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