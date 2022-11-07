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Гендиректор «Профи» покинул пост и займется развитием Web3-проектов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гендиректор сервиса «Профи» (бывший Profi.ru) ушел с должности ради занятия Web3-проектами. Егор Руди руководил компанией с момента создания в 2014 году.

Гендиректор «Профи» покинул пост и займется развитием Web3-проектов

На должность генерального директора «Профи» назначили Андрея Новикова, сообщил представитель компании. Ранее он был заместителем гендиректора и отвечал за отношения с акционерами, инвесторами, дочерними компаниями, а также курировал развитие новых проектов.

Егор Руди руководил «Профи» с момента создания в 2014 году. Он займет позицию председателя совета директоров Eruditor Group, в который входят «Профи», «Мета», Zoon и другие компании, а также будет развивать новые проекты, связанные с Web3.

«Я вижу, что маркетплейсы услуг, которыми я занимался последние 10 лет, могут быть построены принципиально другим образом с использованием технологий блокчейн и принципов web3», – отметил Егор Руди.

Маркетплейс услуг Profi.ru провел ребрендинг в ноябре 2021 года и стал называться «Профи».

Фото на обложке: Елена Ширикова

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