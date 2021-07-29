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Венчурный фонд АФК «Система» вложил 130 млн рублей в профориентационную платформу «Профилум»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Sistema SmartTech, венчурный фонд АФК «Система», инвестировал 130 млн рублей в платформу «Профилум». Привлеченные средства компания направит на развитие платформы и выходы на новые рынки, говорится в пресс-релизе АФК «Система».

Венчурный фонд АФК «Система» вложил 130 млн рублей в профориентационную платформу «Профилум»

В фонде не стали комментировать оценку компании. 

«Профилум» – международный онлайн-сервис карьерного развития для детей и родителей. На платформе зарегистрированы более 300 тысяч учащихся и более 1 700 школ из 12 регионов России. Кроме того, услуги компании доступны в Казахстане. Основной канал выручки «Профилума» – продажи школам, региональным и муниципальным органам власти, принимающим решения в интересах учащихся.

Сегмент EdTech, в котором работает «Профилум», вырос в России в 2020 году, по разным оценкам, на 30-35%. Среднегодовые темпы роста сегмента в мире прогнозируются на уровне 16,3% до 2025 года.

«"‎Профилум"‎, который, по нашему мнению, предлагает наиболее качественное решение по профориентации в России, может стать лидером этого [EdTech] рынка», – заявил член инвестиционного комитета фонда Sistema SmartTech Артем Сиразутдинов.

Фонд Sistema SmartTech создан в 2020 году для поддержки перспективных компаний в сфере высоких технологий, находящихся на посевных и ранних стадиях инвестиций. 

«Профилум» была основана в 2014 году Анной Шайхутдиновой и Виталием Алтуховым. По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Профилум» в 2020 году составила 24,3 млн рублей (меньше аналогичного показателя 2019 года на 10%), чистый убыток составил 29,1 млн рублей.

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Фото: Unsplash

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