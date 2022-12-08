Новый стартап Prog.AI поможет найти разработчиков с помощью анализа исходного кода ПО

Создательница Orb Intelligence Мария Гринева вместе с партнерами запустила стартап Prog.AI для поиска разработчиков программного обеспечения (ПО). Платформа ищет специалиста по техническим навыкам, библиотекам, вкладкам на GitHub.

Prog.AI анализирует, отмечает и индексирует каждое участие в открытом коде, затем платформа создает профили разработчиков с подробными техническми навыками. С выбранным специалистом можно будет связаться по электронной почте с помощью шаблонов платформы. Первый месяц работы на платформе бесплатный, далее — $699 в месяц.

Весь цифровой бизнес можно полностью построить с помощью открытого ПО. Цифровая инфраструктура поддерживается GitHub, GitLab и другими, но эти платформы сосредоточены на самих проектах, а не на людях, которые работают над ними, отметила Мария Гринева.

Стартап Prog.AI поднял посевной раунд, сумма и другие детали не раскрываются.

Основатель Activeloop Давид Буниатян сообщил, что его компания искала кандидатов с большим опытом проектирования и внутреннего устройства систем баз данных. Большинство рекрутеров не понимали технических требований. По его словам, поиск специалистов от Prog.AI выше на «5-10%, чем у других агентств».

В 2009 году Мария Гринева вместе с партнером создала The Tweeted Times – сервис, который превращал Twitter в ленту новостей в зависимости от предпочтений пользователя. Проект привлек $80 тысяч от бизнес-ангела, а в 2011-м был поглощен «Яндексом».

В 2011 году после продажи стартапа Гринева переехала в Кремниевую долину и начала работать в американском офисе «Яндекса» над проектом Wonder. Сервис анализировал данные пользователя и его ленты в Facebook, Twitter, Foursquare и предлагал управлять лентой. Например, можно было спросить: «Куда мои друзья ездят в отпуск», и получить соответствующие посты. Из-за претензий Facebook проект был закрыт сразу после запуска.

В 2013 году она также запустила проект Orb Intelligence, который в январе 2020 года был продан компании Dun & Bradstreet.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock