Онлайн-школа программирования ProgKids привлечет $1,5 млн для выхода на зарубежные рынки

EdTech-стартап ProgKids подписал соглашение с инвесторами о привлечении $1,5 млн для выхода на международные рынки. Имена инвесторов не раскрываются. Об этом RB.ru сообщил представитель проекта.

На данный момент стартап привлек $50 тысяч от инвестиционной акционерной компании Impact Capital.

Полученные в рамках соглашения средства команда направит на экспансию в страны азиатского региона и Латинской Америки.

«Кроме экспансии, в планах разработка цифрового учителя, основанного на искусственном интеллекте. Это сделает обучение интересным и доступным для детей в разных странах», — отметил гендиректор ProgKids Сергей Жучков.

ProgKids — это онлайн-школа программирования для детей. Процесс обучения на платформе основан на принципах геймификации. Уроки проходят на базе популярных игр Minecraft и Roblox, где ученики изучают основы программирования на языках Snap! и Python.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прогкидс» было создано в июле 2017 года. Гендиректору Жучкову принадлежат 60% компании. Оставшимися 40% владеет Василий Бирулин.

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Фото: Unsplash