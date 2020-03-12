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Предсказавший финансовый кризис 2008 года аналитик предупредил о новом крахе экономики

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Американский экономист Джесси Коломбо, некогда предсказавший финансовый кризис 2008 года, заявил о новой угрозе. По словам аналитика, экономику ожидает новый крах, намного хуже предыдущего. Об этом пишет Independent.

Предсказавший финансовый кризис 2008 года аналитик предупредил о новом крахе экономики

Коломбо рассказал, что на более чем 20 рынках по всему миру существуют «пузыри» и они могут лопнуть в любой момент. В числе рынков он назвал рынки американских акций, европейской недвижимости, автокредитов и студенческих займов в США, технологических стартапов, корпоративного долга и так далее. Самым крупным экономист считает «кредитный пузырь» в Китае.

Аналитик отметил, что эти «пузыри» способствовали восстановлению мировой экономики за прошедшие 12 лет. 

Спусковым механизмом для нового кризиса может стать коронавирус. Экономика уже шла к рецесии еще до появления новой инфекции, сказал Коломбо.

Грядущий кризис может оказаться хуже, чем в 2008 году, так как сейчас общий размер долговых обязательств в разных сферах больше почти на $100 трлн.

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